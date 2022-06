POŽIADAVKY Silvie Kucherenko na mužov: Môže byť mladší, ale... Kurník, som náročná?!

Silvia Kucherenko je rozvedená a viac ako rok po oficiálnom ukončení manželstva so Sergejom Kucherenkom priznala, že má niekoho, kto ju robí šťastnou. „Je to úžasný muž,” tvrdila v októbri 2020, no nikdy ho oficiálne po svojom boku neukázala.

A tajomný neznámy je dnes už minulosťou. „Zatiaľ nikto nie je, som zatiaľ single... nemám nikoho,” odpovedala na otázku od fanúšika. Ten totiž počul klebetu, že Silvia je zadaná. Bývalá modelka to však okamžite vyvrátila.

Iný z jej sledovateľov následne zisťoval, či by mala záujem aj o mladšieho muža, alebo preferuje rovesníkov. A Silvia začala vymenovávať, čo musí jej partner spĺňať. „Nemal by byť prilepený na matke a musí byť vzdelaný, zabezpečený... Keď je, znamená to, že je inteligentný, šikovný a vie si zarobiť. Mal by byť prirodzene inteligentný, zdvorilý,” vyrátala blondínka a zrazu sa sama zarazila: „Kurník, som náročná?!”

Vzápätí to ale sama potvrdila. „Ja viem. Ale nebudem strácať čas s niktošmi, keď ja sa posúvam, som na seba prísna, pracujem na sebe,” uzavrela Silvia.