Lámač ženských sŕdc z kapely Lunetic ŠOKUJE výzorom: FOTO Cez karanténu sa z neho stal STAREC!

Veď to poznáte - koronavírus, karanténa a lockdowny zmenili naše života od samého základu. A to nielen po zdravotnej, psychickej či finančnej stránke. Keď je človek byť človek zavretý doma a to posledné, na čo má chuť, je starať sa o svoj zovňajšok, odrazí sa to i na ňom. Svoje o tom vie aj jeden z členov kapely Lunetic a český moderátor Aleš Lehký.

Ten na Instagrame šokoval mnohých svojich fanúšikov keď zverejnil záber, ako vyzeral počas karantény. 42- ročný spevák totiž patrí medzi pánov, ktorí sa prírodu nesnažia oklamať, a tak už istý čas hrdo ukazuje svoje šediny, a to najmä v oblasti brady, keďže hlavu zvykne mať vyholenú, prípadne na nej nosí čiapku. V priebehu pár dní doma však jeho šediny stihli vyrásť, čo výrazne ovplyvnilo Alešov zovňajšok.

Galéria fotiek (4) Aleš kvôli hustému šedivému porastu vyzeral omnoho staršie.

Zdroj: Instagram

Spevák na Instagram zavesil fotku, ako vyzeral s hustým prešediveným porastom v porovnaní s tým, keď sa oholil. Priznal, že jeho žena sa zásahu holiaceho strojčeka potešila. „Späť do života a snáď aj do práce. Moja žena je šťastná, že už som oholený,” napísal, čomu sa zrejme sa nebude nik čudovať, keďže vlasy s bradou mu na prvý pohľad pridávali slušný počet rokov navyše. A čo sa viac pozdáva vám?