Nikodýmovo priznanie o sestre: Neznášali sa!

Martin Nikodým má mladšiu sestru a ako starší brat ju evidentne vnímal proste ako malé otravné decko. K tejto téme sa vyjadril pre Zuzanu Vačkovú v relácii Zvedavá Zuza.

Herečku totiž zaujímalo, čo sa moderátor naučil od svojich troch detí. „Od mojich detí som sa naučil, ako je možné mať súrodenecký vzťah. Keď pozorujem Emmku a Adama a potom aj ako k sebe zobrali aj Martinka, to je niečo nádherné, to je pre mňa úžasný príbeh, pretože ja som to s mojou sestrou mal úplne inak,” priznal a ešte dodal: „My sme sa bili, to bola jedna krpatá sestra, ktorú som absolútne nebral. A tieto moje deti, aký ony majú vzťah, to je neuveriteľné. Obdivuhodné.”

Dve staršie deti má Nikodým z manželstva s Michaelou, s ktorou sa rozviedol v roku 2007. Najmladšieho Martinka mu porodila expartnerka Martina, s ktorou sa rozišiel krátko po narodení spoločného dieťaťa.

