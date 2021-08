Martin Nikodým sa pýši úspešnými deťmi: Syn vo finále súťaže krásy a dcéra... FOTO Bude z nej hviezda Markízy!

Martin Nikodým

Zdroj: Instagram MN

BRATISLAVA - Tak tí sa mu naozaj vydarili! Obľúbený moderátor Martin Nikodým (50) je trojnásobným oteckom. Ale dve z jeho starších detí - Adam a Emma - podľa všetkého neplánujú kráčať v jeho šľapajach. O synovi sa začalo viac hovoriť ešte v roku 2018, keď sa dostal do finále prestížnej súťaže Elite model look. No a dcéra, tá má k modelingu blízko tiež... A tam nekončí!