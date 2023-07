Prevalilo sa ĎALŠIE TEHOTENSTVO: Tretia manželka Ďurianovej ex odhalila PRSIA aj BRUŠKO!

Moderátor Libor Bouček je už tretí raz ženatý. Jeho prvou manželkou bola moderátorka Marianna Ďurianová, druhou právnička Jana Hlaváčková. Rodinu si však založil až s modelkou Gabrielou Bendovou.

Ich syn Albert sa narodil vo februári 2021 a čoskoro bude mať aj súrodenca. Na prebiehajúcom festivale v Karlových Varoch totiž vyšlo najavo, že Gabriela je opäť tehotná. Na červenom koberci zaujala nielen poodhalenými prednosťami, ale aj rysujúcim sa bruškom.

Galéria fotiek () Gabriela Boučková, Libor Bouček, Sara Sandeva a Jakub Prachař

Zdroj: Profimedia

„Tá otázka sa ponúka. A skladám klobúk pred všetkými, čo ju nepoložili. A tých bola veľká väčšina. A rozumiem tým, ktorí sa s úprimným záujmom opýtali a my sme odpovedali. Vágne, teda ja. Keď už to máme povedať, chceme to povedať spolu. S radosťou, pokorou, šťastím a racionálnymi obavami z krehkosti tohto celého smelo hovoríme ÁNO,” priznal následne druhé tehotenstvo svojej manželky moderátor na sieti Instagram.

Zároveň podotkol, že cesta k požehnanému stavu je ťažká, neistá a často bolestivá. „Ale keď sa dostanete k cieľu, odmenou je neopakovateľná radosť a za ňou to najkrajšie, čo človek môže dostať. Pokračovateľ či pokračovateľka. Je naozaj požehnaním sa do tohto stavu dostať a sme šťastní, že ho prežívame znovu. Cesta k nemu nie je vždy ľahká, ale nesmie sa vzdať,” vyhlásil Bouček.

Z jeho ďalších slov sa dá usudzovať, že termín pôrodu vychádza na prelom rokov 2023 a 2024. „Budeme 4. V láske, rodinne. Ešte tento rok alebo v roku 20204. To necháme na osud,” poznamenal. Budúcim dvojnásobným rodičom gratulujeme a želáme hlavne veľa zdravia.