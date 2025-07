Známa moderátorka bojuje s RAKOVINOU: Bouček v slzách... Tá SVIŇA si vybrala zle!

Libor Bouček a Laďka Něrgešová (Zdroj: archív)

PRAHA - Zdrvujúca správa otrasla československým šoubiznisom. Obľúbenú moderátorku Laďku Něrgešovú museli priamo zo štúdia previezť do nemocnice, kde jej lekári diagnostikovali nádor na mozgu. Šok, smútok a vlna podpory – tak vyzerajú reakcie známych osobností, ktoré s Laďkou roky spolupracovali.

Najemotívnejšie slová prišli od jej blízkeho priateľa a kolegu Libora Boučka. Jeho vyjadrenie trhá srdce. „Vozila ma do rádia. Na šiestu ráno. Ja som vtedy nemal vodičák,“ spomína Bouček na ich spoločné začiatky. Už vtedy vedel, že Laďka má obrovský talent. „Stretávali sme sa v dabingu. Je sakramentsky dobrá moderátorka.“ Podľa neho bol práve Miloš Pokorný ten, kto v nej ako prvý spoznal výnimočný potenciál a dovolil jej ako prvej žene moderovať SuperStar. „Keď dostala tú šancu, bol som nadšený.“



Bouček oceňuje aj jej prístup k práci: „Spoločný prístup k profesii je dobrá cesta. Pracuj na sebe. Pochybuj. Možno sa to stane aj tebe. A nikdy neprestávaj tú prácu milovať.“ Aj po rokoch zostala rovnaká. „Nič ju nezmenilo. Ani dodnes. Bola skvelá.“ Ich vzťah nebol len profesionálny – bol osobný a blízky. „Bola pochopiteľnou hostkou na mojej svadbe. Na tej prvej. Rokenrol.“

Libor Bouček verí, že jeho kolegyňa Laďka rakovinu porazí. (Zdroj: Facebook)

A keď sa stala mamou, ukázala ďalšiu zo svojich silných stránok.Lenže teraz prišla rana.“ píše Bouček o zákernom ochorení. Ale zároveň vyjadruje vieru, že Laďka to zvládne:

„Drž sa, Laďka. Sme tak nejako v polovici cesty!“ dodáva s obrovskou dávkou nádeje. Fanúšikovia, kolegovia i verejnosť držia Laďke palce. Všetci veria, že sa silná žena, ktorú roky počúvali z rádia a sledovali na obrazovkách, opäť postaví na nohy.