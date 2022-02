Únik nahých fotiek celebrít bola kampaň: Ľudia zúria... Takto sa predať, ÚBOHOSŤ a DNO!

Ubehlo len niekoľko hodín a do klubu sa "pridali" Emma Drobná a Filip Šebo. Na Instagrame oznámili, že čelia rovnakému hackerovi, a preto si na istý čas zablokovali profily na Instagrame. Obdobnú skúsenosť vraj mala i Zdenka Studenková, neskôr mladý herec Martin Klinčúch a potom aj víťaz Superstar Adam Pavlovčin. Tomu sa mali vyhrážať tým, že zverejnia časti jeho piesne, ktorú doposiaľ nikto nepočul.

Pri Kavaschovej a Emme Drobnej sa ešte zdalo, že ide o skutočné nepríjemnosti, no čím viac známych tvárí pribudlo, tým to verejnosti prišlo podozrivejšie. A tí, čo šípili, že pôjde o nejakú kampaň, mali pravdu. Ukázalo sa, že všetky osobnosti naozaj spolupracujú s mobilným operátorom, ktorý do svojho portfólia služieb pridáva ďalšiu s názvom Online ochrana. Cieľom kampane, na ktorej sa podieľali influenceri, bolo to, aby verejnosť upozornili na nástrahy na internete a nedostatočné zabezpečenie pred možnými útokmi.

A keď vyšlo najavo, že influencerom sa aktuálne nikto nevyhráža a srdcervúce príbehy na Instagrame boli lžou, mnohí ľudia sa nahnevali. „To je už ozaj trápne! Už fakt neviete, ako máte zaujať. Bodaj by sa vám to stalo aj reálne, aby ste sa poučili a nie si tu robiť srandu z národa! Hanba vám,” hromžil pár Roman v jednej z diskusií a podobne naladenými komentármi sa to teraz na sociálnych sieťach len tak hemží. „Tak toto je úbohosť, na konci videa malo byť uvedené, že ide o kampaň smerujúcu k ne/bezpečnosti na internete, teraz to akurát vyzerá, že celebrity sa len chceli zviditeľniť a ešte za to od operátora dostali peniaze z tejto kampane,” myslí si Karol, s ktorým súhlasia desiatky prispievateľov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Badinfluence

Videá, z ktorých sa rýchlo stal virál, nenechali chladnou ani stránku "bandinfluence", ktorá dlhodobo upozorňuje na praktiky influencerov a rieši nevhodné spôsoby propagovania spoluprác. Táto stránka na Instagrame vytvorila anketu, kde sa ľudí pýtajú, či je takýto druh kampane podľa nich v poriadku.

Podľa zverejnených reakcií je zrejmé, že to, že influenceri klamali či zavádzali, vnímajú ľudia negatívne. „Internet je nebezpečný. Môžu sa stať zlé veci. Áno. Na internete je veľa klamstva a zavádzania. Áno. Followeri dôverujú influencerom. Influenceri klamali niekoľko dní a ľudia s nimi súcitili. A nakoniec to bola neoznačená platná kampaň na produkt,” vysvetľuje profil Badinfluence.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Badinfluence

„Nešlo o spoločenskú kampaň, ale o produktovú. Na základe vašich odpovedí to sledovatelia vnímali ako zavádzanie a odniesli si z toho, že boli opäť oklamaní. Efekt nejakého ponaučenia sa minul, pretože influenceri sa opäť zahrávali s dôverou followerov,” dodal profil Bandinfluence, s ktorým súhlasia aj mnohí ďalší ľudia. „Zneužili vplyv, narušili dôveru fanúšikov. Klamstvo ako kampaň?” hnevajú sa. „A nakoniec má kampaň aj tak efekt nula. Pretože vyšlo najavo, že išlo o klamstvo a žiadny únik nenastal, tak čoho sa báť. Najhoršie je, že ak sa to stane náhodou naozaj, už im nikto nebude veriť,” zhodujú sa diskutujúci.