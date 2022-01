Kucherenko naložila vláde: Doma s koronou, ale… Tie testy sú z hračkárstva?!

Silvia si myslí, že sa nakazila v Prahe a prostredníctvom svojho Instagramu oznámila, že koronavírus "lapil" aj jej syn Alexander. „Je to ako na hojdačke. Klasicky nádcha, bolesti hrdla, ale silné - približne tri dni. Slabosť. A to som dvakrát čerstvo očkovaná (december),” napísala Kucherenko.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram S.K.

„Už aj Alexander má covid. Ja som slabá ako čaj. Otrasné,” napísala, no výsledok jej testu ju doslova dostal do vývrtky. „Páni veľkomožní... To čo za shit testy ste nakúpili? PCR negatívny a antigén pozitívny. Vlastne nemusím byť ani v karanténe, lebo ste asi kupovali testy v hračkárstve a tvárili sa, akú kvalitu ste pre ľudí zabezpečili. Dobre sa šafári, že?” rozčúlila sa na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (6) Silvia Kucherenko sa nakazila koronavírusom

Zdroj: Instagram SK

Preto sa rozhodla, že PCR test absolvuje ešte raz. „Aby som nebola nezodpovedná. Ale potom sa čudujete, že ľudia nedodržiavajú pravidlá? A aké, keď ich ani neviete určiť?” napísala Kucherenko, ktorá už minulosti skritizovala, že sa nezatvorili školy, hoci každý deň pribúdali pozitívni učitelia aj žiaci.

„Po dovolenkách vám behať, to je hej. Ja byť ústavný činiteľ, idem príkladom a súcitím s národom, že päty z krajiny biednej nevytiahnem,” hromží Silvia, ktorá teraz čaká na relevantný výsledok ďalšieho PCR testu.