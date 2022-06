Kucherenko skrýva svoju tvár: Ďalší zákrok!

Silvia Kucherenko dlhé roky obhajovala svoj umelý vzhľad. Nafúknuté pery si bránila tým, že ich mala plné už odjakživa a dala si ich prifúknuť len veľmi jemne. Okrem toho svoj výzor doplnila aj umelými mihalnicami či vytetovaným obočím.

Pred nejakým časom si však povedala DOSŤ a objavila čaro prirodzenosti. Pery má síce stále akési väčšie, ale už aspoň nepôsobí ako kačica. Zbavila sa aj umelých mihalníc a veľmi výrazného líčenia. Hneď po prvých zásahoch smerom k prirodzenosti dostala množstvo komplimentov, ako skrásnela a omladla.

Aktuálne však Silvia pozdravila svojich fanúšikov z istého štúdia krásy nevídaným záberom. Prekryla si na ňom totiž svoju tvár. „Mám trochu opuchnuté oči po včerajšom zákroku,” vysvetlila.

Našťastie ale nešlo o žiadny krok naspäť k umeline. Práve naopak. „Idem si dať odstrániť tetované obočie. Už raz som bola, bolo to asi pred trištvrte rokom, teraz ideme mať druhé sedenie a ja si myslím, že to mi aj bude stačiť, krásne mi to stiahlo už po prvom odstránení laserom,” prezradila včera ráno.

A pre krásu si opäť niečo vytrpela. „Prvýkrát ma to trošku bolelo, ale to asi patrí k tomu a výsledok stojí za to. Ja už by som si nedala tetovať nič na tvári a v podstate ani na tele,” vyhlásila Kucherenko. Už jej zostáva len počkať, kým opuch ustúpi a bude sa môcť fanúšikom ukázať zase o čosi krajšia a hlavne prirodzenejšia.