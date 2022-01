Diváci JOJ-ky zúria: Toto je HANBA, tragédia a VÝSMECH!

V skupine nádejných kuchárov sa objavil 27-ročný taxikár Filip, ktorý do partie akosi nezapasoval. Jeho spolusúťažiaci mu neprišli na chuť a hoci sa už v utorok správal pomerne slušne a dokonca vychválil aj jedlá, jeho spoluhráčí ho skrátka definitívne odstavili a na jeho adresu nepovedali jediného pekného slova.

Keď sa mladík v stredu postavil za sporák, bolo zjavné, že šéfkuchár z neho nebude a hoci pyšne prehlasoval, že svoje hodnotenie vidí na 9 – 10 bodov, zdalo sa, že to myslí s nadsázkou. Alebo aj nie. Filip je skrátka, jemne povedané, čudák. Túto skutočnosť si už na prvý pohľad museli všimnúť aj jeho súperi, ktorí ho absolútne nešetrili. Niektoré z jeho jedál ani neochutnali, pred kamerami si neodpustili štipľavé poznámky a padli aj slová ako "primitívny", "hlúpy", "trápny" či "teľa".

Galéria fotiek (4) Súťažiaci Filip sa dočkal veľkého verejného poníženia.

Jeho večer skončil programom, ktorý dopadol, povedzme si na rovinu, ako čistá katastrofa. Na hudobnú nôtu totiž prišli zahrať a zaspievať bývalí "bezservítkari" Jeffy (známy tým, že si jedlo zo šou pýtal do dózičky) a Adrián Figa, dobráčisko s veľkým srdcom, ktorý s radosťou vymetá všetky televízne šou. Tieto dve postavičky spolu s Filipom spôsobili absolútne fiasko.

Nikto sa totiž nebavil. Nika celý čas zazerala, akoby mala pod nosom týždňové ponožky, postarší pán Miroslav sa dokonca zdvihol a odišiel, čo spôsobilo smútok v očiach snaživých "hudobníkov". A celá táto situácia nenechala chladnými ani jojkárskych divákov. Tí sa rozdelili na dva tábory. Jeden na Filipovi nenechal suchú ani nitku, druhá skupinka si zasa myslí, že ľudia, ktorí sú... iní, by v obdobných formátoch nemali byť.

Galéria fotiek (4) Súťažiaci dali Filipovi rekordne nízky počet bodov

Minimálne v prípade, ak hrozí, že budú na obrazovkách vyslovene ponižovaní a zosmiešňovaní len preto, aby bola dobrá šou. A ak sa niečo obdobné deje, niekto z kompetentných by mal zasiahnuť. „Táto relácia prekonala svoje dno. Nie je dôvod urážať prítomného, pretože už očividne za to nemôže. Avšak o to väčší hnoj je, že takéhoto človeka cielene pustia do relácie. Toto celé nemá nič spoločné s varením, iba s prízemnou reality šou,” myslí si Ľuboš, ktorý za svoj komentár dostal takmer 80 lajkov.

Galéria fotiek (4) Nikola dala hudobníkom na programe jasne najavo, čo si o ich vystúpení myslí

Vyše tristo "páčikov" za svoj názor dostala pani Monika. „Každý normálny vidí, že Filip nie je v poriadku a čudujem sa, že takýchto ľudí dajú do takejto relácie. Iba ich zosmiešnia. Filip sem jednoznačne nepatrí a je mi ho ľúto,” napísala na Facebook. A diváci si podali aj správanie jeho súperov. „Je inde, netreba urážať takého človeka. Predsa len, on asi nechápe, čo robí. Ale to, že stará pani aj s pánom urazili ešte aj tých "iných" spevákov na programe, bolo pod úroveň, Takto sa nejedná s takými ľuďmi,” myslí si iný divák

