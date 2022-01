Tinin ex Separ má nervy na dranc: Najprv KONFLIKT s Rytmusom, potom mu hackli e-shop!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sa naša hudobná scéna otriasla v základoch, keďže si do vlasov skočili tie najväčšie mená slovenského rapu. Konflikt na samom začiatku rozpútalo vyjadrenie rapera Ega, do ktorého sa následne obul Tinin bývalý partner Separ, no a olej do ohňa napokon prilial aj Patrik "Rytmus" Vrbovský.