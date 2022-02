Plačková v slzách: Dlho to nešlo a potom... Otehotnela v NAJHORŠÍCH chvíľach života!

Zuzana Plačková si už na rok 2017 dala predsavzatie otehotnieť. Neskôr už ale pri téme detí hovorila, že ich chce až po tridsiatke, aby tento životný míľnik mohla patrične osláviť.

Dnes sa však zdá, že túto tému proste len odsúvala z verejnej diskusie, pretože bola pre ňu príliš bolestná. „My sme sa o bábätko snažili veľmi dlho. Ľudia, ktorí nás poznajú, o tom vedia,” prezradila teraz, keď sa už so svetom podelila o novinku, že ju čoskoro naozaj čakajú mamičkovské povinnosti.

Paradoxom je, že otehotnieť sa jej podarilo práve v čase, keď boli s manželom Reném zadržaní v drogovej kauze a následne prepustení. „Nám sa to bábätko zadarilo v našej najhoršej životnej situácii, o ktorej všetci viete. A zadarilo sa nám hneď pár dni potom. Ja som ani neverila, keď som si urobila ten test, že sa to vlastne stalo. Pretože sme sa fakt veľmi, veľmi dlhú dobu snažili o bábätko a nešlo to. Práve ten život nám nadelil toto šťastie naozaj v najhoršej životnej situácii, ktorú sme doteraz zažili. A je to niečo úžasné,” zverila sa svojim sledovateľom, pričom nedokázala pri nahrávaní týchto slov zadržať slzy.

Nakoniec sa influencerka prihovorila všetkým tým, ktorí sú v rovnakej situácii a už neveria v úspech. „Nestrácajte na viere, fakt naozaj nie, ono to príde vždy v ten správny čas. Všetko sa deje tak, ako má. Ak to nejde teraz, tak nevadí, ono to príde. Tá chvíľa si vás vždy nájde. Netlačte zbytočne na pílu, lebo to je najhoršie. Raz to príde, uvidíte a budete rovnako šťastní, ako sme aj my dvaja. A veľmi vám to prajem všetkým,” vyhlásila na sieti Instagram.