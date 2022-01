Markizácka hviezdička "zrušila" celebritné deti: Tesne po pôrode... TOTO je šialené!

BRATISLAVA - Tak toto sa len tak nevidí. Teda aspoň na Slovensku. Čo sa týka sociálnych sietí, mamičky, najmä tie známe, sa väčšinou radia do dvoch kategórií. Svoje dieťatko sa buď snažia chrániť pred zrakmi verejnosti a jeho tváričku nezverejňujú, alebo je to presne naopak. Svoj pokladík nijako neskrývajú, prípadne malému rovno zriadia vlastný profil na Instagrame.

A presne to urobila bývalá farmárka Karin Hegedüs Dvořáková, ktorá v sobotu podvečer priviedla na svet dcérku Melissu. Čo sa týka príprav na pôrod, tmavovláska bola voči svojim sledovateľom na sociálnych sieťach veľmi otvorená a na Instagram sa dostali aj zábery z momentov krátko predtým, ako jej princezná prišla na svet.

Galéria fotiek (4) Karin a Marek sa stali rodičmi malej Melissky

Zdroj: Instagram K.D.

Už počas tehotenstva sa hviezdička z markizáckej šou nechala počuť, že s dcérkou budú spoločne valcovať Instagram, no a pár hodín po tom, čo sa Melisska narodila, prišlo na Karinine slová. Spoločne s novopečeným tatkom svojmu novorodeniatku rovno založili vlastný profil. A ak by ste čakali, že ich dcérke pribudlo iba zopár sledovateľov, ste na omyle.

Galéria fotiek (4) Karin celý priebeh svojho tehotenstva poctivo dokumentovala

Zdroj: Instagram K.D.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

Dievčatko by už teraz mohlo dostať status influencerky, keďže Melisska má v momente písania článku už viac ako 21-tisíc sledovateľov. Týmto číslom schovala do vrecka mnoho detí slovenských celebrít, ktoré už taktiež majú svoj profil, ktorý spravujú ich rodičia. Pri Karin to však zrejme nikoho neprekvapí. Profil na Instagrame má aj jej zajačik Puffi, ktorého sleduje vyše 19-tisíc ľudí. Nuž, tomu sa povie podnikavé dievča!

