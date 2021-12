Všetky ženy sú z neho namäkko: Speváčka Tina prehovorila o svojom sexi zajačikovi... Fíha!

Tina ukázala NOVÉHO FRAJERA: Separ okamžite zareagoval... Fúha!

Detaily NOVÉHO VZŤAHU Tiny: Randí s britsko-slovenským boxerom a… Fú, výrazný vekový rozdiel!

Speváčka Tina patrí medzi celebrity, ktoré bežne komunikujú so svojimi followermi a priaznivcami. Priestor na otázky im dala aj v týchto dňoch. Asi málokoho prekvapí, že ľudia sa pýtali i na jej vzťah. Nečudo. Veď fotka, na ktorej spolu s priateľom Karolom pózujú, zaznamenala značný úspech nielen medzi jej celebritnými kamarátkami, ale aj medzi fanúšičkami.

FOTO: Priatelia a fanúšikovia sú pri pohľade na šťastnú a zmilovanú Tinu nadšení.

„My sme si jeden druhého nevybrali. To sa muselo stať. Karol je jeden múdry, pokojný, pokorný, trpezlivý, vyrovnaný muž, ktorý to má v hlave upratané tak, že som pri ňom zažila nespočetne veľa WAU efektov. Jeho mindset je obdivuhodný a inšpiratívny. Inak by nemohol robiť to, čo robí. Je na mňa neskutočne dobrý a je to za odmenu,” nešetrí chválami na svojho aktuálneho partnera Tina. „Zabudla som veľmi dôležitú vec. Smejem sa pri ňom toľko, že sa niekedy neviem postaviť,” dodala. Krásne vyznanie, čo poviete?

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}