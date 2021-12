Tina ukázala NOVÉHO FRAJERA: Separ okamžite zareagoval... Fúha!

BRATISLAVA - Tina bola ešte pred pár mesiacmi spájaná s kolegom Ferom Churým alias Puertom. Ona sa však vzápätí vyjadrila, že je šťastne nezadaná. Koncom novembra sa však situácia zmenila a speváčka priznala, že v jej živote je nový priateľ. No jeho identitu zverejnila až teraz. Zverejnila prvé spoločné FOTO a... Separ okamžite zareagoval!

Po rozvode s raperom Separom sa o žiadnom novom mužovi v živote speváčky Tiny nevedelo. Pred pár mesiacmi sa jej meno síce spájalo s Ferom Churym alias Puertom, ona však informáciu, že by bola zadaná, vyvrátila. Až o čosi neskôr priznala, že je opäť šťastná. „Som šťastná. A on tiež,“ zverejnila a k slovám pridala srdiečko.

Rozvedená speváčka Tina: Fíha, ona má nového chlapa?!

Identitu nového priateľa však ešte niekoľko týždňov strážila. Odhaliť sa ju rozhodla až teraz. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila záber, ktorý zachytáva ju s novým fešákom. „Vieš čo nám môžu? Poslať lásku späť,“ napísala k spoločnej fotke a pridala hashtag "môj šampión" a opäť pridala srdiečko. Meno svojho nového vyvoleného však neodhalila.

No prekvapením pre mnohých bolo, že fotku medzi prvými okomentoval aj Tinin exmanžel Separ. A zdá sa, že svojej bývalej nového priateľa schvaľuje. „Pekný muž, môže byť,“ zareagoval raper, na čo speváčka odpísala: „Veď však večera vo štvorici, no,“ odpovedala. Nie je to pritom tak dávno, čo sa Tina na Instagrame chválila spoločnou fotkou so Separovou aktuálnou priateľkou Cynthiou Tóthovou.

Zdá sa teda, že dvojica má otázku citov už dávno vysporiadanú, a tak dokážu spolu naďalej vychádzať aspoň ako kamaráti.