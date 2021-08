Separ priblížil rozchod s Tinou: Nasilu úsmevy na fotkách, žili sme spolu, ale každý zvlášť!

BRATISLAVA - Minulý rok v auguste zostali fanúšikovia manželského páru Tina & Separ poriadne sklamaní. Raper ohlásil, že s matkou jeho dcéry išli od seba a viac už netvoria pár. Krátko nato začal byť spájaný s 21-ročnou tanečnicou Cynthiou Tóthovou, no a časom sa ukázalo, že nešlo o žiadne klebety a sú naozaj spolu. Za rozchodom Tiny a Separa však nestál nikto tretí a vo vzťahu im to vraj neklapalo už dlhšie...

„My sme už dlhšiu dobu s Tinou boli na tom tak, že som cítil, že to už nie je úplne ono. Ona tiež. Bolo to viac mesiacov, nie v týždňoch. Jedného dňa mi od nej prišla dlhá správa, že či to má vôbec zmysel. A ja som sa ani nesnažil na to reagovať inak, vedel som, že už je to za nami,” povedal na rovinu Separ v rozhovore ešte v januári.

Rozchod vraj prebehol bez zbytočných drám a od seba išli v dobrom. „Tým, že máme decká, tak chvalabohu, sme sa nedostali do bodu, kedy sme sa pred nimi hádali. Rozhodli sme sa to ukončiť včas, kedy sa vieme baviť normálne,” tvrdil vtedy raper. Súkromie a ich vzťah ďalej veľmi neprepieral, no najnovšie predsa len odhalil niečo ďalšie.

A to už neznie tak umiernene. Separ sa nechal nahovoriť na featuring s mladou raperkou Saimonsou a včera uzrela svetlo sveta ich spoločná skladba Démon. Tinin ex tam síce rapuje len necelú minútu, no jeho sloha zachytáva práve rozchod s Tinou.

Separ a raperka Saimonsa majú na konte novú spoluprácu Zdroj: Zrazoo records/Kristína Holecová

„Sorry, dávno nám ušiel vlak, tie spomienky dvíhajú tlak. Nasilu úsmevy na fotkách, žili sme spolu, ale každý zvlášť a moja odmena bola ozvena, za všetko to, čo som dal doteraz. Povedz, jak ďalej alebo čo teda, tak sme hodili zápalku do sena. Teraz pozeráme na ten oheň ako horí, ale v duchu hovorím si ďakujem a dovi, už to bolo celé nasilu, tak stačilo mi, rakovina by ma zedla ako ravioli,” rapuje Separ, ktorý potom ďalej hovorí o ich spoločnej dcérke Aničke a dodáva, že je jedinou, ktorá má kľúč od jeho srdca.