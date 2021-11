Adela to prehnala: Pozrite, ako trpela pred kamerou!

Adela Vinczeová bola ďalším adeptom, ktorého vyspovedala herečka Zuzana Vačková vo svojej relácii Zvedavá Zuza. A hneď na začiatku vyšlo najavo, že moderátorka nie je úplne v pohode.

„Lepšie sa mi stojí, lebo tak raz za štyri mesiace ma začnú ťahať kríže, lebo niečo prepálim, kombinácia práca a šport, a myslím, že teraz sa to stalo,” odpovedala na otázku, či by si pri rozhovore radšej nechcela sadnúť. A v priebehu odpovedania na otázky bolo aj z jej výrazu tváre jasné, že trpí. Často sa aj opierala o dvere a snažila sa uľaviť svojmu chrbtu.

Zdroj: youtube.com/Zvedavá Zuza

Známa blondínka totiž neodhadla možnosti svojho tela a prehnala to. „Idem podľa mňa niekedy až do takej sebadeštrukcie, že pri robote sa snažím mať päťkrát do týždňa šport a to znamená, že hodinu buď fitko, alebo joga, alebo squash. Takže niekedy som už aj taká unavená a potom mi to telo takto ukáže, že haló, netreba sa zblázniť,” povedala.

A jej aktuálny stav mal podiel aj na odpovedi na otázku, čoho sa najviac bojí. „Niekedy mám takú paranoju, aj teraz, keď ma tie kríže ťahajú, či sa dostatočne o seba starám, či nenapínam to zdravíčko. Nemyslím si, že úplne vždy sa k sebe správam zdravo,” priznala Adela. Keďže rozhovor natáčala pred týždňom, veríme, že dnes je už opäť v poriadku.