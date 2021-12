STRACH a OBAVY tehotnej Jojkárky: Dostala ZÁPAL PĽÚC a teraz...

BRATISLAVA - Na topkách sme vás nedávno informovali, že jojkárka Danka Čapkovičová, ktorá okrem relácie Miláčikovo uvádza aj Noviny o 12:00, je v radostnom očakávaní. Spolu s manželom sa už radujú z trojročnej dcéry Sárky, ktorá chodí do škôlky. Nuž, a odtiaľ priniesla domov virózu, ktorá tehotnú krásku dosť potrápila.

Pandémia COVID-19 a očkovanie proti koronavírusu rozhodne patria medzi najviac diskutované témy súčasnosti. O podávaní vakcíny tehotným ženám sa vedú rôzne diskusie. Mnohé budúce mamičky totiž chcú seba i dieťatko pred možnou nákazou chrániť práve takýmto spôsobom. Iné majú pred očkovaním veľký rešpekt a odmietajú ho...

Jojkárska moderátorka Danka Čapkovičová sa rozhodla dať verejne najavo, do ktorého tábora patrí. V týchto dňoch sa totiž nechala zaočkovať treťou dávkou vakcíny. A na sociálnych sieťach zverejnila aj fotku, ktorá vznikla, keď jej očkovaciu látku podali. „Viem, že vaše názory budú rôzne. Je to každého osobná vec. Ja som sa rozhodla počúvnuť lekárov a chrániť seba, svoju nezaočkovanú malú dcérku a naše nenarodené dieťa, ktoré príde na svet ešte v čase, keď COVID môže zúriť ako víchrica,” napísala vo svojom príspevku blondínka.

Moderátorka učinila svoje rozhodnutie aj na základe inej nepríjemnej skúsenosti. „Pred niekoľkými týždňami som prekonala zápal pľúc z obyčajnej škôlkarskej virózy a poviem vám, že to bolo hrozné. Bála som sa o seba, aj o naše nenarodené dieťa,” prezradila Danka, ktorá zároveň ľudí vyzvala k tomu, aby informácie o očkovaní, jeho výhodách a rizikách konzultovali so svojimi lekármi a odborníkmi, nie so "špecialistami úradujúcimi na sociálnych sieťach".

