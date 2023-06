15 mesiacov UTRPENIA: Jojkárska moderátorka v OBROVSKÝCH bolestiach!

BRATISLAVA - Jojkárska moderátorka Dana Čapkovičová, predtým Strculová, je dvojnásobná mamička. Druhorodeného syna priviedla na svet cisárskym rezom. No a odvtedy ju sužujú obrovské bolesti. Ťažkosti však neriešila ihneď, pomoc vyhľadala až po 15 mesiacoch!

Dana Čapkovičová je dlhoročnou tvárou televízie Joj. Svoje moderátorské schopnosti predvádzala v spravodajstve, ale aj v roztomilej relácii s názvom Miláčikovo, ktorá sa opäť vrátila na obrazovky.

Ešte minulý rok v marci priviedla moderátorka na svet svoje druhé dieťatko. Pôrod však prirodzený nemala. No a odvtedy ju sužujú obrovské bolesti.

Každá mamička, ktorá si prešla sekciou, vie, aký je to veľký zásah do tela. Jojkárka sa o tom tiež presvedčila na vlastnej koži. „Maxa som, žiaľ, musela porodiť sekciou a keďže je to veľká brzdná operácia, rekonvalescencia je pomerne dlhá. O jazvu som sa starala podľa odporúčaní, používala krémy, ale, žiaľ, bolesti pri určitých druhoch pohybu pretrvávali dlho,“ prezradila pre Topky.sk.

Vyhľadanie odbornej pomoci odkladala viac ako rok. „To je problém nás, mamičiek – deti, rodina, manžel, pes, domácnosť… všetko staviame pred naše vlastné problémy a potreby. Preto som s návštevou odborníčky čakala 15 mesiacov,“ dodala s tým, že sa jej zhoršilo držanie tela, pridala sa bolesť chrbtice, bedrových kĺbov aj kolena.

Myslela si, že jej problémom bude diastáza. „Tá napokon vôbec nie je taká zlá, ako som predpokladala. Mojím problémom je zle zahojená jazva. Ale veľmi zle. Zlé držanie tela ovplyvnilo aj postavenie nôh, čím si spôsobujem bolesti kĺbov, alebo teda lepšie povedané svalov v oblasti kĺbov, skrátenie prsných svalov, oslabenie medzilopatkových svalov a samozrejme, slabé brucho,“ pokračovala.

Fyzioterapeutka jej odporučila pár cvikov, ktoré sa Dana snaží dodržiavať, aby sa jej jazva čo najskôr zlepšila. „Aktuálne mám jazvu zatejpovanú, fyzioterapeutka ma naučila mäkké techniky na uvoľnenie zjazveného tkaniva, ktoré sa snažím robiť aspoň 2x denne a ukázala mi niekoľko cvikov. Je to iba pár dní, začínam, čaká ma dlhá cesta, ale som šťastná, že som to začala riešiť s odborníkom,“ povedala nám na záver. My moderátorke držíme palce!