Mega KIKS počas FINÁLE Farmy? Upozornila na TO aj známa speváčka... Vyhrať mala Eva!

Finále markizáckej Farmy: Ups, Veľký OMYL hneď v úvode a... TOTO je víťaz!

Toto tu ešte nebolo! Televízia Markíza po včerajšom finále reality šou Farma čelí útokom zo strany divákov. Tí si totiž všimli jednu nejasnosť počas poslednej, rozhodujúcej disciplíny. V tej finalisti odpovedali na otázky ohľadom Farmy - ak odpovedali správne, posunuli sa o stupienok vyššie, ak nesprávne, klesli o 2, či dokonca až 3 priečky.

Posledná otázka znela: „Koľko kilogramov bronzu ste použili na zvon?“ odpovede boli: A- 30, B-35, C-40. Evka označila odpoveď C, teda 40 kíl, Mesut odpovedal, že na zvon bolo použitých 35 kíl, teda možnosť B. „Správna odpoveď je B, Mesut, stávaš sa absolútnym víťazom Farmy 13. Si víťaz, absolútny víťaz!“ kričala Evelyn. Lenže... Tu si dovolili diváci nesúhlasiť.

Otázka znela jasne - Koľko kilogramov bronzu ste použili na zvon? Zdroj: TV Markíza

Evka označila možnosť C, teda 40 kíl, Mesut označil možnosť B, že bolo použitých 35 kíl. Zdroj: TV Markíza

Pod markizáckymi príspevkami na sociálnych sieťach sa začali kopiť komentáre, v ktorých fanúšikovia upozorňovali na chybu. Dokonca zverejnili aj video ako dôkaz, že vyhrať mala Evka s odpoveďou C, teda s možnosťou, že na zvon bolo použitých 40 kíl bronzu. „Musíme povyberať tie uhlíky, aby ste kliešťami mohli ten téglik, kde je 40 kíl bronzu, uchopiť a vybrať von,“ hovorí hospodár Martin vo video-dôkaze.

Na chybu upozornila aj speváčka a bývalá superstaristka Dominika Stará, ktorá finále tiež pozerala. „Aj vy ste si všimli, ako v priamom prenose ošklbali Evku o 75 000 eur? Či len som si to zle vyhodnotila? Lebo aj keď kukám komenty ľudí, videli to isté, čo my. Zvon bol odliaty zo 40 kg bronzu (C), bolo to aj na videu v epizóde 57, čo mala Evka správne. Body však pripísali Mesutovi s nesprávnou odpoveďou B (ktorú mu však zmenili na konci z B na C) a nehnevajte sa na mňa, ale 75 K je dosť veľký peniaz na to, aby oň prišiel niekto neprávnom,“ zamyslela sa Stará.

Zdroj: Instagram D.S.

A fakt, aj na záberoch z finále vidno, že v čase vyhlásenia výsledkov, svieti Mesutovi na paneli červená odpoveď B, no keď sa teší so zvyškom farmárov a s rodinou, táto odpoveď mu bola na paneli zmenená a už svieti červené C (červená farba bola pritom počas večera pridelená Mesutovi, čiže určite išlo o jeho súťažný panel).

V tomto momente na súťažnom (červenom) paneli Mesuta svietila ešte možnosť B. Zdroj: TV Markíza

O chvíľu neskôr sa vysvietené B zmenilo na C. Zdroj: TV Markíza

Za tešiacimi sa farmármi v závere finále už svietilo jasné červené C. Zdroj: TV Markíza

Oslovili sme v tejto súvislosti aj televíziu Markíza. No a tá tvrdí, že všetko prebehlo v absolútnom poriadku a správnou odpoveďou bola naozaj možnosť B - 35 kíl, ktorú označil Mesut.

„Správna odpoveď na otázku bola možnosť B - 35 kg. Na odliatie zvonu sa používa vždy rezerva a s rezervou to bolo 40 kg materiálu. Zvon má 35 kg a presne toľko zvonoviny naliali farmári do formy. Prebytočná zvonovina sa odliala do malej formičky pre opätovné použitie a na zem. Farmári informáciu o 35 kg zvone vedeli, pretože im ju hospodár Martin niekoľkokrát počas rôznych činností spomínal,“ znie oficiálne stanovisko teleívzie Markíza.