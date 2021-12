Známa Slovenka sa chce ZBAVIŤ tetovania: CHYBA z mladosti… FOTO To čo tam má?!

Ak má niekto problém s takouto trvalou spomienkou na vlastnom tele, zvyčajne ide o to, že sa človeku prestane páčiť vzor, ktorý si v minulosti dal vytetovať, prípadne mu začne prekážať, na akej časti tela ho nosí. V takýchto prípadoch sa z tetovania namiesto ozdoby stáva oštara, ktorej sa v dnešnej dobe už dá zbaviť.

Zdroj: Instagram

Odstraňovanie sa vykonáva laserom, no a zdá sa, že v blízkej dobe si ho vyskúša aj podnikateľka a bývalá moderátorka Kristína Kormúthová. Temperamentná kráska priznala, že by sa rada zbavila obrázku, ktorý si nechala urobiť na nohe.

Oslovila preto svojich sledovateľov, aby je dali tipy na to, kde sa tetovania najľahšie zbaví. Tento zákrok totiž nie je vôbec taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať a treba si vybrať naozaj dobre. „Máte niekto na vlastnej koži vyskúšaný laser, ktorý odstraňuje tetovanie z čias, keď si bol mladý a zmyslov zbavený?” vypytovala sa tmavovláska na svojom Instagrame, kde ukázala aj to, čo si plánuje dať odstrániť.

Zdroj: Instagram K.K.

Ak by ste na prvý pohľad tápali a nemali tušenia, o čo ide, pri pozorovaní z obrátenej strany prídete na to, že nejde o žiadne podivné, beztvaré abstraktné umenie. Kristína má okolo členku vytetovanú retiazku a slona, pričom celá táto ozdôbka pôsobí ako náramok na nohu. Nuž ale, kto z nás neurobil v mladosti žiadnu chybu?

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}