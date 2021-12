Nevesta z markizáckej Svadby: Lascívne fotky v spodnej bielizni a k tomu… TOTO fakt nejde dokopy!

Natália Mykytenko sa do povedomia verejnosti dostala vďaka Svadbe na prvý pohľad a svojich 5 minút slávy zužitkovala na 100%. Pravidelne chodí do spoločnosti, je pozývaná na promi akcie a stala sa z nej influencerka. No mnohým fanúšikom už začína liezť na nervy, že z jej Instagramu sa stal teleshoping - čo príspevok, to reklama.

Zdroj: TV Markíza

Najnovšie sa tak blondínka snaží promo schovať za múdre slová. Urobila to aj aktuálne, no pre mnohých to bolo doslova ako päsť na oko. Svoje silikónové štvorky nasúkala do erotickej spodnej bielizne, navliekla si podväzkový pás, vystrúhala sexi pózu a na svoj profil zavesila dve poriadne lascívne fotky. Fotky ako z pánskeho magazínu však okorenila „prudko intelektuálnym“ popisom.

„Akákoľvek energia, ktorú popierate, sa stane pre vás démonom. Stane sa vaším vnútorným mučiteľom. Zbavte sa svojich démonov - prijmite ich. Sú to opäť len energie, ktoré máte k dispozícii. Sú súčasťou celého spektra toho, čo znamená byť vedomý, živý, prítomný. Dospelý emocionálny život je, keď všetky rôzne časti vás sú prepojené dokopy. Všetko, čo je vo vás, je odhalené, nič sa nezaprie, nič nie je skryté. Neexistuje nič, čo by nezostalo bez povšimnutia. Všetko je dokopy tak, aby sa všetko mohlo spojiť,“ napísala k záberu Mykytenko.

Zdroj: TV Markíza

Slová, ktoré s fotkou nemajú nič spoločné, však na mnohých pôsobili absolútne mimo. „To je veľmi zaujímavá kombinácia. Písať o duchovných pohľadoch či o ezoterike, ako chcete, a pritom sa nafotiť tak odvážne v spodnej bielizni. Ste krásna žena, o tom niet pochýb, ale tieto duchovné záležitosti mi k tomuto prezentovaniu proste veľmi nejdú,“ objavil sa názor pod fotkou.

Pravdou však je, že Natália týmto popisom chcela len zakryť fakt, že fotka je len ďalšou reklamou na jej profile. V závere jej múdrych slov je totiž hneď informácia, že sexi tyrkysový set má z istej českej stránky a pri zadaní jej kódu získate zľavu.