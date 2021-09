Tereza zo Svadby na prvý pohľad: Fanúšikovia o tom polemizovali a… Blondínka prehovorila o tehotenstve!

BRATISLAVA - Tereza Hudecová a Milan Benda sa dali dokopy v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. Najprv si svoje áno povedali pred televíznymi kamerami, no rok po projekte si ho povedali aj naozaj. No a dnes sú z nich už manželia aj v realite. Niet tak divu, že mnohí fanúšikovia by dvojici dopriali potomka. A dokonca o tom pri pohľade na niektoré fotky začali aj polemizovať... Krásna blondínka o svojom "tehotenstve" prehovorila!

Reality šou Svadba na prvý pohľad má na svojom konte prvý vydarený vzťah. Nevesta Tereza Hudecová sa do svojho tajného ženícha zamilovala a dnes sú z nich manželia aj v skutočnosti. Len pred mesiacom, približne rok po tej televíznej, mali aj skutočnú svadbu.

No a po tomto kroku mnohí fanúšikovia zaľúbeného páru očakávajú, že príde ďalší - spoločné dieťa. Dokonca o tom pri pohľade na niektoré zábery čerstvej novomanželky začali aj špekulovať. No povedzme si pravdu, stačí výdatnejší obed a aj tá najštíhlejšia žena môže vyzerať ako na začiatku piatej mesiaca. No ako to je v prípade Terezy?

Tereza a Milan sa v auguste zobrali aj oficiálne. Zdroj: Tv Markíza

Tá sa k svojmu tehotenstvu teraz vyjadrila. „Nechápem odkiaľ ľudia majú info o tom, že som tehotná. Baby, asi som len tučná, sorry,“ odpovedala s humorom na otázku od fanúšika čerstvá pani Benda. A keďže vzťah markizáckych manželov je od samého začiatku pod drobnohľadom verejnosti, ani takú novinku, akou je tehotenstvo, si zrejme dvojica v budúcnosti nenechá pre seba.

Zdroj: Instagram T.B.