Nevesta z Markízy odkryla krutú PRAVDU: Psychické problémy, alkohol a domáce násilie!

PRAHA - Natáliia Mykytenko (26) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka reality šou Svadba na prvý pohľad. Svoje televízne "áno" povedala v českej verzii projektu, ktorú odvysielala aj Markíza. Blondínka patrila k najvýraznejším nevestám a po účinkovaní v šou sa zaradila do českého šoubiznisu. V poslednom období sa však stiahla do úzadia. Teraz vyšla s pravdou von - trápia ju psychické problémy, prehovorila aj o alkohole a domácom násilí!

Natáliiu Mykytenko si diváci televízie Markíza môžu pamätať z českej verzie reality šou Svadba na prvý pohľad. Svojich 5 minút slávy vtedy blondínka zúžitkovala na 100% a úspešne sa zaradila do českého šoubiznisu. Pravidelne chodila do spoločnosti, bola pozývaná na promi akcie a stala sa z nej influencerka.

V poslednom období sa však stiahla do úzadia. So svojimi sledovateľmi komunikuje len prostredníctvom sociálnych sietí, kde občas zverejní fotku, no tam to končí. A aktuálne aj zverejnila dôvod. Blondínka vraj už niekoľko rokov bojuje so psychickými problémami.

„Prešla som si vyslovene depresiami, úzkosťami a panickými atakmi. Dokonca si tým ešte niekedy prechádzam a navštevujem preto od dvadsiatich psychoterapeuta a psychológa. Začala som preto aj meditovať, zaujímať sa o duchovný svet, osobný rozvod, a začala som riešiť samu seba,“ priznala Natáliia s tým, že ani jej detstvo nebolo ideálne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

„V škole ma šikanovali a zažila som domáce násilie spojené s alkoholom,“ pokračovala blondínka, o ktorej si mnohí sledovatelia mysleli, že pochádza z blahobytu. To ich však Natáliia veľmi rýchlo vyviedla z omylu. Jej otec už nežije, no kedysi pracoval na stavbe a jej mama pracuje ako žena v domácnosti. Jej rodina pochádza z Ukrajiny, no ona spolu s mamou pred rokmi utiekla do Česka.

„Mama ma vzdala na chrbát a utiekla z Ukrajiny od všetkého. Babička to tu vždy vychvalovala, tak bolo jasné, kam, a Prahu neskutočne milujeme. Zmena to pre nás bola obrovská. Ťažká, dlhá, bez jazyka a peňazí. Ale keď viete, že robíte správnu vec, začne sa po chvílke dariť. Chce to vieru,“ prezradila v minulosti Natáliia.