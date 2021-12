Slovenská kráska sa na LETISKU ZAPOTILA: ÚCHYLNÁ kontrola... FOTO To je SEXUÁLNA HRAČKA?!

S príručnou batožinou to nie je také jednoduché, ako s tou veľkou. Podanej batožiny sa človek zbaví hneď pri check-in pultíku, no s tou menšou sa treba tmoliť po celom letisku a absolvovať aj niekoľko kontrol. Pracovníci tam zrejme našli už všeličo, no to, čo mala v kufri Jana, jedného z nich poriadne zarazilo.

A neodpustil si ani pikantnú poznámku! Influencerka neváhala a so zážitkom z kontroly batožiny sa hneď "pochválila" pred svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti. „Keď mi mierne úchylný pán ešte na letisku vo Viedni otvoril príručnú batožinu, zablýskali sa mu oči, keď to vytiahol,” napísala Hrmová, ktorá pripojila video ružového prístroja s dvomi striebornými guličkami.

Kontrolór na letisku si myslel, že Jana v kufri preváža sexuálnu pomôcku. Zdroj: Instagram J.H.

Pán si zjavne myslel, že ide o ženskú sexuálnu pomôcku - Venušine guľôčky. Jane dal totiž jasnú otázku. „Masáž?”spýtal sa jej na rovinu. O nič podobné však nešlo. To, čo považoval za hračku na uspokojovanie sa, je prístroj na starostlivosť pleť.„Bol sklamaný, keď som mu povedala, že je to na tvár,”dodala Jana, ktorá má teraz do zbierky svojich cestovateľských zážitkov aj ďalšiu vtipnú kuriozitu.

