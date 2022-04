Krásna Slovenka ukázala 90-ročnú babku: Z FOTO sú všetci nadšení!

Beuaty a fitness tipy sú na profile Jany Hrmovej, ktorá sa zviditeľnila pôsobením v markizáckej šou Farma, samozrejmosťou. Raz za čas sa influencerka podelí aj o kúsok svojho súkromia. Fanúšikom zvykne pravidelne odpovedať na ich zvedavé otázky.

Aktuálne ale priateľov a followerov potešila záberom so ženou, ktorá má v jej živote významné miesto. A to so sympatickou babičkou, ktorá oslávila 90. narodeniny. Tá pre mnohých nie je až tak neznáma, keďže Jana občas zverejnila aj videá, v ktorých sa jej starká objavila.

Pod záberom sa začali hromadiť pochvalné komentáre a gratulácie. „Ja vás dve milujem. To je krásne puto!” reagovala napríklad iná influencerka - Bianka Rumanová. „Krásna fotka! Babke nech zdravie slúži. Je to veľká frajerka,” pridali sa ďalší spomedzi followerov, ktorí jej k jubileu želali len to najlepšie. My sa tiež pripájame :)