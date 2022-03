Večne bledá exfarmárka v Dubaji: Prehnala to s opaľovaním… Ups, vyzerá ako ŠAŠO!

Jana Hrmová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Farma, no aktuálne je úspešnou youtuberkou a influencerkou. Pravidelne tak svoj život mapuje aj na Instagrame. A výnimkou nie je ani jej aktuálna dovolenka v Dubaji, kam sa vybrala so svojím novým priateľom.

Z jedného popoludnia na pláži si však plavovláska odniesla veľmi úsmevný suveních. Zabudla sa totiž na slnku v nápadito strihaných plavkách. A práve to sa stalo kameňom úrazu. Jana, ktorá sa netají tým, že jej pokožka naberá farbu len veľmi pomaly, sa totiž spálila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram J.H.

Jej telo je tak kompletne červené, okrem dvoch miest - bieleho fľaku na bruchu a veľkého X na prsiach. Práve v tých miestach sa jej totiž efektne krížila podprsenka. „Ehm... Vidno, že v tom opaľovaní som ešte len začiatočník. Prečo sa vždy opálim ako šašo?“ pýtala sa Jana, ktorá bude zrejme najbližšie dni pracovať na tom, aby vtipné opálenie napravila.