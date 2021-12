Víťazku Love Island by ste v minulosti NESPOZNALI: Tmavé vlasy, menšie pery... Podoba takmer ŽIADNA!

BRATISLAVA - Dievčatá na markizáckom Love Islande často čelili kritike. Sexi dvadsiatničky podľa divákov vyzerali oveľa staršie, než bol ich skutočný vek. Väčšina fanúšikov sa zhodla, že jednou z mála výnimiek bola Slovenka Laura Chrebetová, ktorá to so svojím partnerom Martinom Kulhánkom napokon aj vyhrala. Lenže...

Laura a Martin začali tvoriť pár takmer na samom začiatku a odvtedy sa nenašiel nikto, kto by ich rozdelil a stál im v ceste k rozprávkovej výhre. Zaľúbenci nepatrili medzi súťažiacich, ktorí by sa podieľali na akýchkoľvek intrigách a robili to, čo je v dnešnej dobe pomerne výnimočné - radšej sa starali sami o seba. Pôvabná blondínka bola divákom sympatická aj preto, že až na výnimočné príležitosti nenosila nánosy výrazného mejkapu.

Zdroj: Tv Markíza

Ako správaním, tak aj výzorom na mnohých pôsobila absolútne prirodzene, čím si u fanúšikov šou získala pomyselné bodíky navyše. Na prvý pohľad by si človek pomyslel, že 22-ročná kráska nedisponuje žiadnymi vylepšeniami, ktorými mnohé jej mladučké kolegyne doslova "prekypovali". Ibaže, ako sa ukázalo, ani Laura ešte pred nejakým časom nevyzerala tak, ako teraz.

Zdroj: Instagram L.CH.

Na Laurinom Instagrame bola totiž zverejnená fotografia, ktorá teraz koluje internetom. Zachytáva, ako vyzerala v čase, keď jej meno ešte nik nepoznal. A v tmavovlasej dievčine by ste zrejme víťazku Love Islandu nespoznali. Laura totiž kedysi nosila svoje prirodzene tmavé vlasy, mala úzke pery... No zároveň by si človek povedal, že ku kráse jej nič nechýbalo a bola naozaj kočka.

S akými vlasmi to Laure pristalo viac?

