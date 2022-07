Víťazka Love Islandu ŤAŽŠIA O 10 KÍL: FOTO... Na túto postavu hrdá nebola!

Galéria fotiek (4) Laura Chrebetová a Martin Kulhánek šou Love Island vyhrali.

BRATISLAVA - Laura Chrebetová sa do povedomia verejnosti dostala minulý rok ako jedna zo súťažiacich markizáckej šou Love Island. A napokon s Martinom Kulhánkom celú šou aj vyhrala. Odvtedy blondínka na sebe maká a v posledných mesiacoch si vysekala tip-top postavičku. Už v televíznom projekte sa však pýšila super figúrou. No nebolo to tak vždy. Kedysi mala o 10 kíl viac... Na túto postavu hrdá nebola!