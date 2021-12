Rozčúlená Kucherenko NALOŽILA MINISTROVI ŠKOLSTVA: Gröhling žije vo vlastnom svete... Veď už takmer NEMÁ KTO UČIŤ!

To, že školy zostali otvorené, rozčertilo Silviu Kucherenko, ktorá je mamičkou 11-ročného Alexandra Marcusa. Synovi venuje všetok svoj voľný čas a ako každá mama sa snaží urobiť pre neho to najlepšie. Ako rodič takisto vníma aj situáciu v školách. A tá podľa nej vôbec nie je priaznivá. Bývalá modelka vraví, že riziko v školách je obrovské, čomu nasvedčuje aj situácia v tej, ktorú navštevuje jej syn.

Silvia Kucherenko sa obula do ministra školstva. Zdroj: Topky/Maarty

Už niekoľko dní sa k tejto téme vyjadruje na svojom Instagrame a nešetrí ani ministra Branislava Gröhlinga. Tomu teraz opäť venovala tvrdý odkaz. „Aby ste nezabudli, pán minister je proti zatváraniu škôl. Vlastne tvrdí, že v školách nič ako vírus nie je, alebo teda je, ale v zanedbateľnej miere. Vtipné, pán minister evidentne žije vo vlastnom svete,” rozčertila sa.

„Však už pomaly nemá kto učiť! U nás z piateho ročníka sú skoro všetky triedy v karanténe,” priblížila z vlastnej skúsenosti a súhlasilo s ňou vraj aj mnoho ďalších rodičov. „Stále si myslím, že ministrom školstva má byť niekto, kto výborne pozná školské prostredie, je dostatočne erudovaný a v samotnom školstve má niekoľkoročné skúsenosti,” vyjadrila sa Kucherenko.

Silvia Kucherenko Zdroj: Instagram S.K.

Tá pred pár dňami zmietla zo stola aj pripomienky študentky, ktorá jej napísala, že so zatváraním škôl nesúhlasí, keďže ju o rok čakajú prijímačky a potrebuje sa na ne pripraviť. „Ani mne sa to nepáči, ver mi. Ale je to nevyhnutné a momentálne iná cesta nie je. Poradím ti - nevieš čítať? Vezmi si knihy a čítaj doma. Máš aj internet, informácie sú dostupné. Všetko sa dá, aspoň na krátky čas,” uviedla Silvia.

