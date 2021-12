Hospodárovi praskli NERVY: V markizáckej šou ZOMRELI TRI zvieratá… Zbaľ sa, ideš DOMOV!

BRATISLAVA - Stratil trpezlivosť! Už niekoľko sérií na markizáckej Farme panuje pravidlo - život za život. Znamená to, že ak vinou farmárov uhynie zviera, zodpovedný súťažiaci si musí zbaliť veci a namiesto výhry ho čaká akurát tak priamy návrat domov. V tejto sérii však hospodár akosi zmäkol a farmárov od vyhadzovu ušetril. Lenže teraz už stratil nervy!

Farma prišla rovno o tri morky. Tie zomreli kvôli podchladeniu, pretože nikto z farmárov ich na noc nezavrel. Ráno pod jednou z budov našli len ich stuhnuté mŕtve telá a na záchranu už bolo neskoro. Teda okrem jednej, ktorú sa podarilo zachrániť, keď ju preniesli do tepla. Už od začiatku bolo zjavné, že ide o nedbanlivosť zo strany súťažiacich.

Kvôli nezodpovednosti farmárom uhynuli tri morky. Zdroj: TV Markíza

Keď Eva a Peter morky zatvárali, podarilo sa chytiť len tri. A keďže Eva na to zabudla a nikto sa nemal k tomu, aby sa ich ešte pokúsil chytiť, prišli o život. Peter ako sluha síce prisľúbil, že sa k nim vráti, no napokon ich nechal vonku v zime. Veľkú zodpovednosť na svojich ramenách niesol aj Mesut, keďže ich ako farmár týždňa neskontroloval. Dávid si zasa neodpustil nemiestne poznámky a vo veľkom vyhlasoval, aby sa na morky vykašľali, hoci pred kamerami hovoril niečo iné.

Hospodár Martin bol veľmi nahnevaný Zdroj: tv markíza

Jeden zo súťažiacich si musel okamžite zbaliť veci Zdroj: tv markíza

Ďalšie uhynuté zvieratá na tejto farme už nenechali chladným hospodára Martina, ktorému došla trpezlivosť. Nečakane prišiel na statok a farmárom poriadne vyčistil žalúdok. „Budeš musieť previať zodpovednosť. Ozaj tu nepotrebujem farmára, ktorý sa mi nepostará o zvieratá. Choď si zbaliť veci,” vyhlásil, po čom musel jeden zo súťažiacich farmu okamžite opustiť. A to ani zďaleka nebolo všetko. Nekompromisný Martin udelil aj ďalší trest. On sám a na mieste rozhodol aj o prvom duelantovi.

Kto odišiel, kto ide do duelu a ako to celé dopadlo? To všetko uvidíte na Markíze už dnes večer!

