Neočkovaný Etzler (56) na kyslíku s COVIDOM: Drsný odkaz od brata… Žiadna ľútosť, je to BEZOHĽADNÝ SEBEC!

PRAHA - Známy český herec Miroslav Etzler (46) v piatok priznal, že s covidom leží v nemocnici napojený na kyslík. Navyše bojuje s obojstranným zápalom pľúc. Situácia je o to vážnejšia, že nie je zaočkovaný. Jeho brat Tomáš má preňho drsný odkaz bez štipky ľútosti - Je to bezohľadný sebec!

Miroslav Etzler v piatok priznal, že v nemocnici bojuje s koronavírusom a obojstranným zápalom pľúc. Sypal si popol na hlavu, že bol hlúpy a nedal sa zaočkovať. Práve očkovanie proti COVID-19 aktuálne rozdeľuje spoločnosť na dve skupiny... A takto rozdelil aj známeho českého herca a jeho brata Tomáša. Ten sa totiž v minulosti vyjadril, že neočkovaní „neumierajú dostatočne rýchlo.“

No po tom, čo nákazu zákerným vírusom oznámil aj jeho brat, mnohí očakávali, že svoje slová prehodnotí. „Tomáš, čo vám hovoril brat na tie vaše hejty voči neočkovaným? Napríklad na ten, kde ste vyjadrovali ľútosť, že neumierajú dosť rýchlo? Dúfam, že sa váš brat rýchlo uzdraví a vás to prejde,“ opýtal sa novinára na Twitteri neznámy človek.

Tomáš Etzler označil svojho brata Miroslava za bezohľadného sebca. Zdroj: Česká televize

No Tomáš si prekvapivo za svojimi slovami stojí a v jeho odpovedi by ste nenašli štipku ľútosti. „Ja si zas myslím, že ľudia, celoživotní astmatici by sa mali nechať v päťdesiatich šiestich očkovať a nemali by byť bezohľadní sebci, najmä, keď sú otcovia malého chlapca,“ odpovedal hercov súrodenec s odkazom na trojročného synovca. Napriek tomu veríme, že smrť brata je to posledné, čo si Tomáš Etzler praje.

