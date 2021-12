Český herec bez očkovania sa nakazil: Keby ho žena poslúchla...

Keď Miroslav Etzler skončil v nemocnici, pochvaľoval si, že personál sa k nemu správa ako k človeku aj napriek tomu, že nie je očkovaný. A sypal si popol na hlavu, že spravil obrovskú chybu.

Zdalo sa teda, že dovtedy bol odporcom očkovania, no herec tieto domnienky vyvrátil. „Nikdy, opakujem, nikdy som nebol odmietačom očkovania. Len som ho veľmi hlúpo odkladal a to považujem za hrubú zlú chybu,” uviedol na Instagrame.

Celkovo je tam Etzler pomerne aktívny aj z nemocničného lôžka a najnovšie prezradil, že odmietal dokonca aj sanitku. „Keď mi Helča volala sanitku, povedal som: Nevolaj, to bude dobré. Ktovie, ako by to dopadlo,” zamyslel sa. Nuž, koronavírus spojený s obojstranným zápalom pľúc, by sa bez pomoci lekárov zvládal asi ťažko.

Našťastie sa hercov stav už pomaly zlepšuje. „S pomocou chodítka a dvoch láskavých sestričiek som bez kyslíku prešiel svoj prvý kúsok cesty,” pochválil sa. No ako dodal, bolo to stále nesmierne náročné. „Mám tu veľa času na rozmýšľanie a viem, že hlavným dôvodom týchto ťažkostí je v mojom prípade absencia očkovania. Nič sa nedá robiť. Je to tak, ako je. Ďakujem opäť nemocnici v Českej Lípe a všetkým zdravotníkom v celej našej krajine za ich neuveriteľnú prácu,” napísal Etzler.

