Milostná scéna s Kňažkom: Och, toto Magálová asi nechcela počuť!

Verejnoprávna televízia dnes odvysiela spomienkovú šou Boli sme pri tom, kde budú môcť diváci vidieť televízny bozk Juraja Kukuru a Milana Kňažka.

V štúdiu však sedela vedľa Kňažka jeho kolegyňa Kamila Magálová, ktorá si s ním tiež už zahrala milostnú scénu. „Skončili sme v posteli a boli tam aj také muchlovačky,” uviedla. V čase, keď čakali na ďalší záber, rozhodla sa Milana a poštekliť a zostala maximálne prekvapená.

„Ja som ho tuto nahmatala a on mal normálne na sebe šušťákové nohavice,” prezradila a pýtala si od neho po rokoch vysvetlenie. No to ju doslova dorazilo! Kňažko sa totiž bál, že "neubrzdí". Vypočujte si jeho vysvetlenie vo videu vyššie.

Zdroj: RTVS