Definitívny koniec: Zlaté časy bez Lasicu nebudú!

Milan Lasica zostane navždy nezmazateľne zapísaný v našich pamätiach aj v televíznych archívoch. V posledných rokoch bol aktívny v reláciách Sedem na Jojke a Zlaté časy na RTVS. Hoci je nenahraditeľný, na Kolibe sa v programe s glosátormi rozhodli pokračovať.

Zato na RTVS je situácia iná. V relácii Zlaté časy bol Milan Lasica akýmsi hostiteľom večera spolu s moderátorkou Eňou Vacvalovou. Niekedy toho povedal málo, ale každé jeho slovo stálo za to. A tento štýl komentovania a pointovania situácie je proste nenapodobiteľný.

Ak by mal Milana Lasicu niekto zastúpiť, relácia by dostala iný charakter. A to nechcela najmä samotná moderátorka. „Eňa si nevedela predstaviť, že by ten program robila s niekým iným,” dozvedeli sme sa zo zákulisia. A tak sa relácia ruší.

Ako nám v RTVS potvrdili, v uvoľnenom čase bude nasadená nová šou s Adelou Vinczeovou. Tá bola plánovaná už dlhší čas, no nejde o náhradu v pravom zmysle slova, je to totiž len časovo obmedzená záležitosť. „Ide len o zopár častí pri príležitosti výročia RTVS, žiaden dlhodobý projekt,” prezradila pre topky Adela.

Relácia sa volá Boli sme pri tom a má to byť spomienková talkšou k 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku, ktorá so zaujímavými hosťami okomentuje rôzne témy i zaujímavosti z histórie televízie. Prvú časť odvysiela Jednotka 28. októbra o 20.30 h.