Vystrašená slovenská moderátorka: Preboha, ja rodím?!

Moderátorka z rádiového éteru je prvýkrát tehotná, a tak sa delí o svoje skúsenosti aj so ženami na Instagrame, kde často očakáva radu alebo proste len podporu.

Momentálne Kristína zaznamenala vo svojom druhom stave viditeľnú zmenu. „Mám pocit, že už necítim ani kopy, ale skôr také čudné tlaky. Takže neviem, či to je spôsobené 35. týždňom alebo čím, môžete mi napísať, ženy,” vyzvala svoje sledovateľky na sieti Instagram.

No následne sa rozhodla podeliť o svoj ďalší tehotenský zážitok, ktorý ju nenechal chladnou. „Včera som sa naozaj že vyplašila, lebo idem cestou hypnopôrodu – kľud, pokoj, príprava na pôrod, lenže včera som mala takých poslíčkov, asi teda to boli poslíčkovia, že... ty kokos. Nevedela som úplne, že čo, trvalo mi to asi dve a pol hodiny, bolo to veľmi intenzívne, pársekundové, ale každých tri až päť minút, bolo to fakt že veľa,” prezradila Kristína.

Zrejme sa vystrašila, že by mohla predčasne porodiť. No môže byť pokojná. Poslíčkovia alebo falošné kontrakcie sú v tehotenstve obvyklé a môžu prichádzať už v 20. týždni. Vôbec neznamenajú, že sa už začína samotný pôrod, a tak sa nastávajúce mamičky nemusia báť. Často sa objavujú aj po zvýšenej fyzickej námahe.

