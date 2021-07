Krásna novinka slovenskej moderátorky: Urobila si 5 testov… Je TEHOTNÁ!

Moderátorka z rádia Viva Kristína Jurčová sa pred rokmi dostala do povedomia verejnosti ako nástupkyňu Daniely Nízlovej z dua TWiiNS - ulovila totiž speváčkinho exmanžela Braňa Jančicha. Ani im však vzťah dlho nevydržal a dnes sa už sympatická plavovláska usmieva po boku iného muža. No a čoskoro sa z nich stane aj rodinka.

Dráždivé FOTO Twiinskinej nástupkyne: Zbalila jej ex... A teraz? Pozrite, ako sa predvádza!

Kristína radostnej správe nedokázala uveriť. Až natoľko, že si musela spraviť až 5 testov. „Tomu testu som naozaj neverila, tak som ich preventívne potrebovala 5,“ priznala budúca mamička. „Druhé foto je emócia tesne pár minút po zistení toho, že budeme rodičia, bola to zmes všetkých pocitov sveta. Obavy, šok, šťastie, veľa lásky, ale aj šialene veľa zodpovednosti...“ pokračovala Kristína.

Zdroj: Instagram K.J.

To, čo napovedali testy, si dvojica nakoniec potvrdila priamo u lekára. „A definitívne sme to potvrdili na prvom ultrazvuku. Keď som prvýkrát videla to bijúce srdiečko - to bol neskutočne nový a pekná pocit. Veľmi ťa ľúbime, bábätko naše,“ vyznala sa plavovláska. Budúcim rodičom gratulujeme a prajeme veľa zdravia!

Zdroj: Instagram K.J.