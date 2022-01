Slovenská moderátorka má syna: Ešte sa len narodil a už...

Kristína Jurčová sa 10. januára posťažovala svojim fanúšikom na sieti Instagram, že jej syn mal byť už 4 dni na svete. „Šiesteho bol ten posledný termín,” prezradila verejne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KJ

Ako vtedy dodala, mala vybraté dve pôrodnice. Ak by začiatok pôrodu prebiehal pokojne, chcela sa nechať odviezť do rakúskeho Hainburgu, ak by sa museli príliš ponáhľať, išla by do Ružinova. Nakoniec sa jej prvé dieťatko narodilo práve v susednom štáte.

V utorok ráno sa Kristína pochválila prvou fotografiou po pôrode. „Každú minútu, ako na teba hľadím, ťa milujem viac a viac,” prihovorila sa bábätku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KJ

Počas tehotenstva sa netajila, že už má pre svojho syna vybraté aj meno. Vo svojich príspevkoch sa zvykla prihovárať Sebastianovi. A ako sa dnes ukázalo, svoje rozhodnutie nezmenila. Drobček je na svete len pár dní a dnes už oslavuje svoje prvé meniny. „Náš zajko má dnes prvé meniny,” uviedla šťastná mamička malého Sebastiana. Obom im prajeme veľa zdravia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KJ

