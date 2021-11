Farmári odišli, BORDEL zostal: Internetom kolujú FOTKY z miesta natáčania… Vyjadrenie Markízy!

HUBINA - Hoci na obrazovkách Markízy je reality šou Farma ešte v plnom prúde, v skutočnosti sa projekt prestal vyrábať už pred pár týždňami. Sociálnymi sieťami teraz začali kolovať fotky toho, čo za spúšť na mieste natáčania filmári zanechali. No televízia to vraj v takomto stave nechať neplánuje... Tu je jej vyjadrenie!

Reality šou Farma sa v týchto chvíľach ešte stále vysiela. Finále je naplánované až na december, no statok už v týchto chvíľach zíva prázdnotou. Na miesto natáčania si tak robia výlety mnohí zvedavci. A práve tí nafotili sériu záberov, ktoré zachytávajú spúšť, ktorá po filmároch na statku zostala.

Fotky zverejnil facebookový profil Nekŕmte nás odpadom a teraz kolujú po internete. „Takto to vyzerá po natáčaní šou Farma 13. Všade bordel uprostred prírody,“ píše sa v príspevku. Na záberoch je vidieť, že stavba, ktorú súťažiaci vlastnoručne postavili, sa postupne rozoberá, po zemi sú rozhádzané káble, smeti, fľaše či včelie plásty, ktoré farmári museli vyrábať.

Po zemi by ste našli porozhadzované naozaj všetko. Napríklad aj prázdny obal z v televízii toľkokrát prezentovaného hotového jedla z konzervy. Niet divu, že sa na tvorcov projektu okamžite strhla lavína kritiky. „Normálne by som zavolala na životné prostredie, nech si to idú pozrieť a presne vedia aj, kto to urobil, a napariť im poriadnu pokutu,“ nakladali Markíze komentujúci.

Televízia však v takomto stave miesto natáčania neplánuje nechať. My sme ju v tejto súvislosti oslovili a potvrdili, že na vypratávaní pozemku stále pracujú. „Miesto, kde prebieha nakrúcanie šou Farma, sa vždy odovzdáva majiteľovi po ukončení nakrúcania projektu v dohodnutej lehote a v pôvodnom stave, čo znamená riadne vyčistený,“ vyjadrila sa pre Topky.sk PR manažérka Farmy Zuzana Serdelová.

Upratanie tohto miesta však trvá nejaký čas. „Farma sa s prípravami budovala vyše 5 mesiacov, čo znamená, že likvidácia po skončení nakrúcania trvá niekoľko týždňov. Na likvidácii odpadu sa pracuje priebežne a ukončené bude v prvej polovici decembra,“ dodala Serdelová. Miesto natáčania by sa tak už čoskoro malo dostať do poriadku.

