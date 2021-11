Mrazivá spoveď známej Slovenky: Otec jej totálne zničil detstvo... Spomienky plné HRÔZY!

Simona Salátová je obľúbenou slovenskou komičkou, ktorá sa zviditeľnila v šou Česko Slovensko má talent a v súčasnosti patrí medzi najobľúbenejšich členov stand-up scény na Slovensku. Zvyčajne usmiata plavovláska, ktorá okolo seba rozdáva skvelú náladu, si však v minulosti prešla aj pomerne náročnými životnými obdobiami.

FOTO: Simona Salátová našla šťastie po boku kolegu, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Joe Trendy.

Simona napríklad otvorene hovorí o tom, že jej otec bol tyran. Peklo prežívala nielen jej mama, ale i ona s bratom. Na istý čas dokonca skončili v detskom domove.

Salátová sa na vlastnej trpkej skúsenosti usiluje poukázať na to, že je potrebné o domácom násilí stále hovoriť. Pri tej príležitosti si zaspomínala na to, aká nálada u nich doma panovala pred Vianocami, keď mala sedem rokov. „Otec chcel prvýkrat živého kapra. Moja mama nevedela vraždiť kapre. Čudovala som sa, že nechal mamu, aby ho zabila. Lebo som si myslela, že je to jedna z mála činností, ktorá by mu urobila radosť,” zalovila vo svojich spomienkach komička.

Tá sa ako dieťa spočiatku na maminom konaní zabávala. „Smiala som sa na nej, búchala ho o stôl, točila mu hlavu do opačnej strany ako telo. V očiach mala trochu zúfalstvo, trochu smiech. Keď konečne dodýchal, zistila, že koža z kapra tiež neschádza ľahko. Skúšala to s dostupným náradím aj holými rukami. Nedarilo sa jej, až napokon od vyčerpania pustila slzy. Plakala ako malé decko, lebo vedela, že za každú nesplnenú úlohu ju čaká trest. Ako v počítačovej hre. Nevedela, či príde o body alebo o život,” dodala Salátová, ktorá odtajnila zrejme len zlomok z toho, čo sa u nich doma dialo.

„Viete si predstaviť, že žijete v adventúre? Hra o uspokojenie muža, ktorý vám dáva zvláštne úlohy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nedokážete splniť. Čo je výhra? Že vám nevybije zuby a nezbije deti. Akokoľvek ďaleko sa vám to zdá, domáce násilie je stále medzi nami,” pokračovala vo svojej úvahe Simona.

FOTO: Simone Salátovej stroskotalo manželstvo, z ktorého má syna Damiána.