Známa Slovenka SKONČILA v slzách: Takéto boli jej HRÔZOSTRAŠNÉ Vianoce!

Prešla si peklom... (Zdroj: pixabay.com)

Simona Salátová nemala také detstvo, ako iné deti. Otvorene hovorí o tom, že jej otec bol tyran a alkoholik. Peklo prežívala nielen jej mama, ale i ona s bratom. Na istý čas dokonca skončili v detskom domove.

Komička pred dvomi rokmi v relácii Silná zostava opísala, čo presne doma zažívali. Mrazivé detaily si môžete prečítať TU.

Minulosť je súčasťou aj jej terajšieho života. Pri písaní príhovoru na tému násilia na ženách sa rozplakala. Vtiahlo ju to naspäť do jej detských čias. Zaspomínala si na obdobie vianočných sviatkov, ktoré sa už nezadržateľne blíži.

(Zdroj: Tv Markíza)

„Vianoce sú citlivé obdobie. Pre väčšinu ľudí to najkrajšie, ale pre rodiny, kam sa vkradla bitka a krik, to najhoršie. Zatvorení doma sa mnohokrát pozerajú spoza okien ako beží vianočný život. Aj ja som ako malá závidela vystresované mamy, ktoré dávajú deťom ochutnávať večeru počas varenia. Závidela som otcov, ktorí so stromčekom prídu domov triezvi," priznala.

„Moje Vianoce boli väčšinou hrôzostrašné a dnes si ich už nedám zobrať. Dnes ich milujem celými priehrštiami a nehanbím sa za to. Tento rok budem robiť medovníčky s Damkom a on netuší, že ten kolobeh stále beží, že tam vonku sú ďalšie deti, ktoré túžia byť na jeho mieste," dodala na záver.