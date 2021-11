Jojkárke sa nad Slovákmi rozum zastavuje: Egoizmus a tupota!

BRATISLAVA - Situácia s koronavírusom sa opäť zhoršuje. A to nenechalo chladnou aj jojkárku Renátu Názlerovú. Tá len krúti hlavou nad tým, ako Slováci dokážu popierať vedecké výsledky a vyvolávať nepokoje.

Človeku sa rozum zastavuje. Tak nazvala som utorkový príspevok na sociálnej sieti Instagram jojkárka Renáta Názlerová, známa napríklad zo Súdnej siene. Na začiatku pripomenula časy, keď u nás prepukla pandémia a ľudia tlieskali zdravotníkom na balkónoch. „Dnes aby sa zdravotníci báli povedať, čo robia, lebo sa na nich útočí nielen slovne, ale už aj fyzicky,” priblížila dnešnú realitu.

Zdroj: TV JOJ

Na začiatku pandémie sme čakali na informácie odborníkov, aký vírus to k nám vlastne prišiel, čo spôsobuje a ako sa voči nemu brániť. „Dnes už vedci našli odpovede na takmer všetky otázky, dávajú nám jasné a zrealizovateľné rady pre naše vlastné zdravie, ale Slovač, ako inak, popiera ich odbornosť, skúsenosti, uštedruje im nadávky, vyhráža sa im, a neraz, čo si budeme hovoriť, tí so základnou školou prezentujú "odborné námietky" tým s tromi a aj viacerými vysokými školami. S odôvodnením, že si pozreli videá na youtube a teda už sú dobre informovaní. Aké slovenské,” zhrnula svoje pocity zo správania niektorých spoluobčanov herečka.

Ako dodala, nechce situáciu nijako hrotiť. „Lebo tupoty, temnoty, strachu, hnevu, agresivity, až zúrivosti, nervozity, stresu a depresie tu máme viac ako dosť,” napísala. Ona sama rešpektuje právo človeka rozhodnúť sa, ako naloží so svojím zdravím, a tiež si nemyslí, že chyba je len vo vláde. Pandémia je totiž o nás všetkých. „Je medzi nami mnoho egoistov, ktorí ochranu svojich práv povýšili nad všetko, doslova a do písmena nad všetko a všetkých,” myslí si Názlerová.

Zdroj: Facebook R.N.

A na záver sa rozhodla apelovať na všetkých:

* to, že máme rozdielne názory, neznamená, že musíme žiť v nevraživosti,

* to, že už toho máme dosť, že pandémia trvá dlho a že prináša so sebou aj katastrofálne ekonomické dôsledky, nemôže byť dôvod na to, aby sme si vzájomne ubližovali,

* to, že nám opäť dramaticky pribúdajú chorí a mŕtvi, nemá byť predmetom spochybňovania, ale dôvodom na zamyslenie, čo môžeme urobiť pre seba a ostatných, vrátane svojej rodiny.

