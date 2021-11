NOVÝ PÁR z markizáckej šou: V Love Island sa nestretli, ale… Začali spolu randiť v realite!

BRATISLAVA - Projekt Love Island skončil už pred dvomi týždňami, no na Voyo teraz beží séria After, ktorá mapuje život súťažiacich po reality šou. No a jedna z účinkujúcich prezradila, že hoci pred kamerami lásku nenašla, relácia jej ju aj tak priniesla. V realite totiž začala randiť s mužom, ktorý do vily prišiel po jej vypadnutí!

Brunetka Markéta Chytilová sa v Love Islande udržala len zopár dní. Pár tvorila s Pítrom a aj ten krátky čas, čo tam strávila, jej stačil na to, aby sa doňho bezhlavo zamilovala. Obsypávala ho objatiami, bozkami... Bola doslova ako prísavka. A to u jej polovičky malo úplne opačný efekt - Pítr sa jej vyhýbal.

Markéta sa v Love Islande udržala len zopár dní. Zdroj: Tv Markíza

Divákom sa tak zapísala do pamäti najmä svojim mrnčaním a vyplakávaním, ktorými si vyžadovala pozornosť. No návrat do reality a sledovanie projektu v televízii, jej zrejme otvorili oči a pochopila, že s novou partnerkou to Pítr myslí vážne a Markéta skrátka musí ísť ďalej. A tak aj urobila.

V relácii After na Voyo, ktorá mapuje životy účinkujúcich po projekte, bývalá misska priznala, že sa s niekym spoznáva. A dokonca ho diváci Love Islandu aj dobre poznajú. Markéta si padla do oka s jednou z dvojičiek - Danielom Kručayom. A prvýkrát sa stretli práve pred kamerami relácie After.

Markéta a Daniel si v realite k sebe našli cestu. Zdroj: Tv Markíza

Dvojica sa totiž v šou nemala šancu stretnúť a v realite boli v kontakte zatiaľ len cez sociálne siete. Obaja však prejavili záujem sa spoznávať ďalej. „Bola som veľmi nervózna, myslím, že aj Dan. My sme boli v kontakte cez internet,“ priznala Markéta a s Danom si v relácii strihli aj prvé rande, ktoré dopadlo na výbornú. Uvidíme, ako sa vzťah dvojice vyvŕbi ďalej. Držíme palce!

