Osudná nehoda Mariky Gombitovej: Lehotský ju „donútil“!

Speváčka Marika Gombitová mala len 24 rokov, keď bola účastníčkou desivej nehody. „Zrazu sa pred nami na diaľnici objavil veľký snehový jazyk. Auto dostalo šmyk a pretože okolo novej diaľnice ešte neboli zvodidlá, kotúľali sme sa po poli. Stratila som vedomia a prebrala som sa, až keď sa ma Andrea snažila vyprostiť spod auta, ktoré má čiastočne zavalilo,” uviedla v rozhovore, ktorý pre iDnes.cz urobil autor knihy o Marike Miroslav Graclík.

Zdroj: Jan Zemiar

Gombitová a jej kamarátka sa vtedy vracali z koncertu v Brne. Mladá speváčka pritom ale chcela svoju účasť odrieknuť. „Bola som nachladnutá, mala som teplotu a dopoludnia som volala kapelníkovi Jankovi Lehotskému, že som chorá, či by sa nedal koncert preložiť na iný termín. Že by som zostala v Bratislave a liečila sa. Janko povedal, že to nie je možné, aby som do Brna prišla,” prezradila

30. novembra 1980 mali totiž posledný koncert Modusu s Mirom Žbirkom v zostave. Ako speváčka priznala, hoci sa koncert vydaril, v zákulisí vládla ponurá atmosféra. Lehotský a Žbirka sa totiž nerozchádzali v najlepšom.

Zdroj: OPUS