Štáb Superstar vytočil HOSŤA v hoteli: Brutálne nervy... DRŽTE HUBY, zavolám POLÍCIU!

PRAHA - Pred nami je ďalšie kolo šou Superstar, po ktorom sa päťdesiatka mladých talentov definitívne zúži na semifinalistov. Voľných miest je však len 20 a súťažiaci musia naozaj drieť - na vystúpenia pred porotou sa pripravujú od skorého rána až do noci. No keďže prespávajú v hoteli, našli sa aj ľudia, ktorým sa ich tréningy vôbec nepáčili!

Vyzerá to tak, že štáb sa so súťažiacimi ubytoval v hoteli, ktorý nebol rezervovaný len pre nich. A zjavne na to akosi zabudli. Keď totiž ráno pred šiestou mladých spevákov budili a vytiahli z postele, aby nakamerovali, ako sa snažia trénovať už od skorých hodín, neuvedomili si, že ich spievanie niekomu môže vadiť. No a tak prišlo k tomu, že zrazu z dverí vyletel nahnevaný muž.

A bol vytočený do totálnej vývrtky! Zahraničný hosť na Marietu a Ludvika po anglicky kričal, aby "ku*va sklapli" a dokonca sa vyhrážal aj políciou. Celú nepríjemnú situáciu rovno pred kamerami riešil prekvapený člen štábu a párik súťažiacich vyzeral, že im veru nebolo všetko jedno. Viac uvidíte vo videu vyššie!

Vytočeného hosťa musel upokojovať člen štábu, ktorý sa mu ospravedlnil. Zdroj: TV Markíza

