Nové PRSIA: Český režisér sa mení na ženu, pochválil sa prednosťami!

Uznávaný režisér Daniel Špinar roky otvorene vystupoval ako gay. Neskôr ale došiel k náhlemu poznaniu, že je to trochu inak. A rozhodol sa podstúpiť zmenu pohlavia.

Aktuálne sa už po menom Daniela môže chváliť aj novými prednosťami. Vytasila ich rovno na sociálnej sieti. „Grow and pain,” napísala k obrázku, čo môžeme preložiť ako rast a bolesť. Zmena je to bez pochýb náročná – fyzicky aj psychicky, no dôležité je, že po podstúpení všetkých krokov bude konečne spokojná vo svojom tele.