Okamžitý VYHADZOV: Český herec učil na škole... ZBALIL svojho študenta!

Filip Rajmont je vyštudovaný herec a kedysi aj sám začal učiť na DAMU. Tam sa však zblížil so svojím študentom a budúcim kolegom Ivanom Luptákom. „Zoznámili sme sa, keď som skúšal Jak je důležité míti Filipa. To je dosť, ako sa hovorí, handrou cez ksicht. Herec skúšal hru, ja som tam prišiel ako odborný asistent. Mňa to bavilo, ale nemal by som to robiť, tak som odišiel. Oni ma teda vyhodili, ale môžem hovoriť, že som odišiel, lepšie to znie,” smial sa už s odstupom času na situácii v relácii 7 pádů Honzy Dědka.

Zdroj: Tv Prima

Zdroj: ČT

Hoci na škole musel skončiť, vzťah pokračoval ďalej. Herci spolu žili 7 rokov.

Ako Rejmont tvrdí, v živote mal prakticky len dva vzťahy. Príležitostné nevery tam samozrejme nepočíta. „Prvý s mojím terajším šéfom činohry Danielom Špinarom. Je prísny a ku mne ešte prísnejší. Ten vzťah nejako vyzeral, potom som mu napríklad zahýbal, tak mi to v práci vracal. Druhý s Ivanom,” prezradil pred kamerami televízie Prima.

V minulosti ale už uzavrel aj registrované partnerstvo. Nie však z lásky... Keď režisér Vladimír Drha ochorel na rakovinu, Filip sa o neho ako blízky kamarát staral. A aby mohol za neho vybavovať veci a dostávať informácie od lekárov, nechali sa registrovať ako životní partneri.