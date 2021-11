Veľký NÁVRAT bývalého superstaristu: Jakub Petraník opäť SPIEVA... ROZPLAKAL SA uprostred reštaurácie!

BRATISLAVA - Meno Jakuba Petraníka (32) nie je pre Slovákov žiadnou neznámou. Spevák sa dostal do povedomia verejnosti ešte v roku 2006 počas druhej série šou Superstar, ktorá doteraz patrí medzi tie najsilnejšie ročníky, o ktorých sa hovorilo ešte dlho po ich skončení. Tmavovlasý muzikant sa ešte nejaký čas venoval hudbe, no potom sa stiahol do úzadia a viac ako vlastným skladbám sa začal venovať hudobnej dramaturgii pre televízie. Lenže pred časom sa v ňom čosi zlomilo a fanúšikovia kvalitnej hudby môžu jasať - Jakub sa totiž opäť vracia na scénu a predstavil svoju emotívnu baladu, ktorá vás dostane!

„Pocit postaviť sa znova pred mikrofón som si užil. Vždy som mal radšej pocit tvoriť, ako vystupovať. Vždy sa tak rozhodnem, keď mi spev začne chýbať. Tentokrát to bolo po 4 rokoch,” povedal pre Topky.sk Jakub, keď sme sa ho pýtali, ako sa cítil, keď sa po takej dlhej dobe opäť vyskytol v nahrávacom štúdiu.

Na spev nezanevrel, no nechce vypúšťať jeden singel za druhým ako robot na pásovej výrobe. „Mám pocit, že zakaždým musím znova dozrieť na ďalší a vždy radšej pomaly hľadám, akým smerom sa chcem uberať,” vysvetlil nám charizmatický spevák.

To, že dozrel, sa prejavilo aj na samotnej skladbe, ktorá je doslova nabitá emóciami. Autorom skladby "Ja ťa potrebujem" aj videoklipu je jeho kolega zo speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar Matej Koreň, ktorý sa dlhodobo úspešne venuje komponovaniu. „Maťa som oslovil hlavne preto, že sa mi páči, ako pracuje s textom a melódiami,” pochválil hudobníka, s ktorým ho aj roky po Superstar spája kamarátsky vzťah.

Pieseň, ktorú pre neho vytvoril, ho okamžite dostala. A keďže je naozaj silná, emóciám sa neubránil ani sám Jakub. „Keď mi Maťo prvýkrát pustil demo, rozplakal som sa uprostred reštaurácie,“ dodáva spevák, ktorý jej vďaka svojej jedinečnej farbe hlasu a dokonalému precíteniu vdýchol dušu. S vydaním finálnej verzie si však dvojica dala celkom načas. Kým "Ja ťa potrebujem" uzrelo svetlo sveta, prešiel takmer rok. Jakub nechcel nič uponáhľať a s vydaním singlu sa rozhodol počkať.

Ako väčšina skladieb, aj táto je o láske, no nie o tej chcenej. „Text skladby hovorí o stave, kedy telesná láska prerastie do citov bez toho, aby si to človek prial. Chvíľu sa s tým snaží bojovať a potlačiť to, no nakoniec sa s tým zmieri a prijme ju,“ vysvetľuje autor Matej Koreň, ktorý má na svedomí aj videoklip. Ten vďaka svojej jednoduchosti a čieno-bielemu ladeniu necháva vyznieť emotívnu skladbu so silným textom a podmanivou melódiou. Aj skutočnosť, že bol natočený za dve hodiny, potvrdzuje pravidlo, že menej je niekedy viac.

Po účasti v druhom ročníku súťaže Slovensko hľadá Superstar vydal album a pravidelne koncertoval s kapelou JP Band. Aj keď jeho skladby nepočujete pravidelne v slovenských rádiách, Jakub sa hudbe venuje naplno aj vo svojom profesijnom živote. Už niekoľko rokov pôsobí ako hudobný dramaturg pre viaceré televízie a jeho meno ste mohli zazrieť pri mnohých televíznych programoch. Popri práci vydáva single, keď cíti, že na ne dozrel čas. Základom jeho skladieb bol vždy pop okorenený funkom či inými žánrami, no odkedy sa stal členom šansónového klubu Jozefa Bednárika, sa šansóny stali jeho srdcovou záležitosťou, čo je cítiť aj v jeho skladbách.