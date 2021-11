Prvý SEX v markizáckej šou: Najprv si to ROZDALI a potom… BEZ HANBY rovno pred kamerou!

Medzi nimi aj český párik modelov v zložení Pítr a Gabriela. Tí si síce nepadli do oka rovno "na prvú" a dlhovlasý fešák sa v začiatkoch nechal počuť, že si vzťah s touto sexi brunetkou nevie predstaviť, no motyka vystrelila a dvojica sa do seba zamilovala. Ich vzťah vzájomné sympatie sa čoraz viac prehlbujú a čerešničkou na torte bolo ich posledné rande.

Keďže zaľúbené hrdličky už niekoľkokrát rozdelili iní súťažiaci, ako kompenzáciu za všetko, čo pretrpeli, dostali možnosť po rande na skútroch stráviť noc v takzvanom "hideaway" - v miestnosti, kde si môžu konečne vychutnať súkromie a užívať si spoločné chvíle bez ďalších párov očí ostatných súťažiacich.

Gabika a Pítr dostali možnosť užiť si noc v súkromí Zdroj: TV Markíza

Túto možnosť už mali aj na začiatku svojho vzťahu, no vtedy ju využili na to, aby sa bližšie spoznali a debatovali. Lenže teraz bolo všetko inak. Medzi Gabikou a Pítrom došlo k intímnemu zblíženiu a hoci sa brunetka zdráhala hovoriť o tom viac, on s tým zjavne nemá ani najmenší problém. „Večer prebiehal asi tak, ako u každého páru, ktorý sa má rád. A dnes by som povedal, že by som každému páru prial takú noc, akú sme mali my,” smial sa Pítr pred ostatnými mužmi pri raňajkách, keď vyzvedali, čo bolo.

Gabika pri rannej debate s dievčatami úplne žiarila šťastím Zdroj: TV Markíza

Pítr pred všetkými priznal, že medzi ním a Gabikou už prišlo k intímnostiam Zdroj: TV Markíza

„Prekonali sme hranicu ôsmich sekúnd a dostali sme sa do minútového pásma, takže som na seba pyšný,” vyhlásil. „No užili sme si to so všetkých, čo k tomu patrí. No nebudem tu nikomu nič nahovárať a klamať. Myslím, že si to každý dokáže dosť farebne predstaviť,” povedal potom otvorene v dokrútke pred kamerou, hoci nemusel nič priznávať, keďže v súkromnej spálni nie sú žiadne "očká na špehovanie". A Gabika dievčatám zatiaľ iba opatrne opisovala, ako sa "dobre porozprávali", ale nielen to. Nuž, smola Gabi. Pítr vás bez hanby nabonzoval pred celým národom... Vlastne rovno dvomi!