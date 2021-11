Slovenská MISS si poriadne zavarila: PODVÁDZA frajera... HORÚCE BOZKY s iným mužom!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto bude partnerovi vysvetľovať veľmi ťažko! Finalistka Miss Slovensko 2020 si zavarila na poriadny problém. Už pred niekoľkými týždňami sa pridala medzi súťažiacich aktuálnej série markizáckej Farmy. A tam do oka padla jednému zo súťažiacich - Mesutovi, ktorí sa už dlhšie netají tým, že ho mladá brunetka mimoriadne priťahuje. Malo to však jeden podstatný háčik. Ona sa od samého začiatku oháňala tým, že je zadaná. No teraz... Ajajáááj!

Mesuta to najprv ťahalo k tmavovlasej Peti, po pár dňoch ale jeho záujem opadol a odkedy sa dal viac do reči s Natáliou, netajil sa tým, že by bol rád, pokiaľ by medzi nimi prišlo aj k niečomu viac ako kamarátstvu. Finalistka Miss Slovensko 2020 sa však romániku na Farme zdráhala - doma ju totiž čaká partner, o ktorom celkom často rozprávala.

Natália prišla na Farmu s tým, že doma ju čaká priateľ. Zdroj: TV Markíza

Vie sa, že pracuje ako barber, údajne patrí k tým najznámejším na Slovensku no a prezradila aj to, že pred odchodom na Farmu to medzi nimi nebolo práve ružové. Frajer jej vraj prihlášku do reality šou vyčítal a tvrdil, že pokiaľ si to s Farmou nerozmyslí, ich vzťah ďalej pokračovať nebude. Lenže Natália sa predsa len odhodlala. A jej partner sa tým zjavne zmieril. Dokonca až natoĺko, že ju prostredníctvom listu požiadal o ruku.

Natáliu odkaz od jej polovičky celkom rozhodil a po pár dňoch odhalila, že napriek tomu, že ide o pomerne čerstvý vzťah, mali medzi sebou aj vážnejšie nezhody. A čím viac času strávila na Farme, tým bližšie mala k Mesutovi. Mladá brunetka sa celú dobu zastrájala, že ide o čisté kamarátstvo, keďže na Farme je vraj dôležité, aby mal človek po svojom boku niekoho, s kým si rozumie a o koho sa môže oprieť.

Natália a Mesut sa vášnivo bozkávali v sluhovni. A potom aj na iných miestach! Zdroj: TV Markíza

Mesut otvorene chválil Natáliine zručnosti - vraj sa dobre bozkáva Zdroj: TV Markíza

Lenže, nakoniec sa do toho oprela úplne inak. Chtiac-nechtiac ich priateľstvo najnovšie prerástlo do niečoho viac. Po dueli, kedy Farmu opustil Mesutov kamarát, spolu dvojica spala v sluhovni. No a práve tam po zopár pohárikoch padli prvé vášnivé bozky. Zjavne ale nešlo len o to, že bola Natália podgurážená alkoholom. Muckali sa spolu aj na druhý deň v lese a podľa upútavky je zjavné, že intímne nežnosti prebehnú aj v ďalšej epizóde. No, Natália... Toto už len tak nevysvetliš!

